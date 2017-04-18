Yönetim, girişimcilik, uzmanlık, deneyim paylaşımları ve farklı sektörlerde iş imkanlarının yer aldığı lisans öğrencilerine yönelik olan etkinliğimizi bu yıl 19 Nisan'da "iş ve staj imkanları" teması altında okulumuzun Kariyer Geliştirme Merkezi'yle ortak olarak düzenleyeceğiz. Kariyer Günleri'17 kapsamında;



İş ve staj fırsatları,



Kariyer planlama seminerleri,



*Mezuniyet sonrasına yönelik bilgilendirme programları yer alacaktır.



**Etkinliğimiz ücretsiz ve sertifikalıdır.



Detaylı bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın;



https: //www.facebook.com/events/773267012834462/



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Avcılar



Mekan : İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü



Mekan Adresi : İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Başlangıç Saati : 19.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Kariyer Günleri'17



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır