Kariyer, Beden ve Zihin - 10 Haftalık Terapi Grubu

Kariyer, Beden & Zihin



10 haftalık terapi grubu



Ege İPEKLİOĞLU & Aslı ÖZYILDIZ



25 Nisan - 27 Haziran 2017 arası, her salı akşamı, saat 19.00 - 21.00



Yer: Molimo Sanat & Danışmanlık



2004. sokak, no. 27/1



35560 Nergiz - Karşıyaka



İzmir



Telefon: (0232) 368 51 49



E-posta: [email protected]



Yoğun çalışma temposu * İleri düzeyde sorumluluk gerektiren görevler * Liderlik/yöneticilik rolünü benimseme * Kariyer planlaması ve kişisel gereksinimler arasındaki uyum.



Bu konu başlıkları size tanıdık geliyorsa, profesyonel ve kişisel gereksinimlerinizi daha uyumlu hale getirme yolları arıyorsanız, kendilerine benzer sorular soran kişilerle deneyimlerinizi paylaşma isteğiniz varsa, beden ve zihin arasındaki uyumu arttırmak sizin için önemliyse,



Sizi 10 haftalık grup çalışmamıza davet ediyoruz.



Grup düzenleyicileri hakkında:



Aslı ÖZYILDIZ



Essen (Almanya) doğumludur. Lisans eğitimlerini Conservatoire à Rayonnement Départemental Claude Debussy'de (Saint-Germain-en-Laye, Fransa) Müzik ve Université Paris 8'de (Saint-Denis, Fransa) Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji dallarında, yüksek lisans eğitimini Université Montpellier 3'da (Montpellier, Fransa) Psikanaliz ve Estetik ağırlıklı Felsefe dalında tamamlamıştır. Psikoaktif Eğitim Merkezi ve Izmir Katip Çelebi Üniversitesi onaylı Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu sertifikalarına sahiptir. 2011-2017 yılları arasında Türkiye Dansterapileri Derneği ve Casa Jung (Torino, İtalya) işbirliğiyle Leandra Perrotta tarafından verilen Dans/Hareket Terapisi eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Atelier de Musicothérapie de Bourgogne'da (Dijon, Fransa), 2016 yılında Centro Italiano Studi Arte Terapia'da (Napoli, İtalya) başladığı Müzik Terapisi eğitimlerine halen stajyer/uygulayıcı olarak devam etmektedir. Prof. Dr. Mehmet Akif Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Hatice Topçu Ersoy ve Doç. Dr. Oryal Taşkın ile Psikoaktif Eğitim Merkezi (İzmir) bünyesinde Psikoterapi eğitimi ve süpervizyonuna devam etmektedir. Daha önce görevli olduğu kurumlar; Gökcem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Konya), Sağlık-Der (Ankara) ve ADO Grubudur (Antalya ve Kinşasa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti). Bunların yanı sıra dernek, üniversite, spor kulübü, dershane ve kongre bünyesinde müzik terapisi ve dans/hareket terapisi ağırlıklı grup çalışmaları yürütmüştür.



Ege İPEKLİOĞLU



1989 İzmir doğumludur. İzmir Saint-Joseph Lisesi mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü ve Bahçeşehir Üniversitesi Spor Yönetimi yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Galatasaray'da stajyerliğini tamamlayıp, 3 yıl süreyle Göztepe, Altınordu, Bucaspor kulüplerinin altyapılarında psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. Halen Prof. Dr. Mehmet Akif Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Hatice Topçu Ersoy ve Doç. Dr. Oryal Taşkın ile Psikoaktif Eğitim Merkezi (İzmir) bünyesinde Psikoterapi eğitimi ve süpervizyonuna devam etmektedir.



Grubumuz; haftada 1 gün, 2 saatlik oturumlarla yürütülecek olup, toplamda 10 hafta sürecektir.



Katılımcı sayısı, 6 kişiyle sınırlıdır.



Grubumuz, 18 yaş ve üzeri katılımcılara açıktır.



Grup oturumları başlamadan önce, her katılımcıyla ücretsiz bireysel öngörüşme yapılacaktır. Öngörüşme için randevu alınması rica olunur.



Grup sürecinin bütünlüğünü sağlamak bakımından, katılımcıların tüm oturumlara eksiksiz katılmaları gerekmektedir. Ancak katılımcıların haklarını güvence altına almak adına; cayma, gruptan ayrılma ve ücret iade koşulları hakkında bireysel öngörüşme sırasında gerekli bilgiler sözlü ve yazılı olarak verilecektir.



Bireysel öngörüşme: Ücretsiz



10 haftalık katılım ücreti:



Tek seferde peşin ödeme: 850 TL (KDV dahil)



2 seferde ödemelerde: 950 TL (475 + 475 TL, KDV dahil).



Tek seferde peşin ödeme için son tarih: 24 Nisan 2017



2 seferlik ödemelerde:



Birinci son ödeme tarihi: 24 Nisan 2017



İkinci son ödeme tarihi: 29 Mayıs 2017



Ödemeler, geçici olarak yalnızca banka havalesi/EFT olarak yapılabilmektedir. Bu konudaki duyarlılığınız için teşekkür ederiz.



Hesap bilgileri:



Türkiye İş Bankası



İZMİR GİRNE - AKSOY şubesi



Hesap no: 0394401 Şube kodu: 3479



IBAN: TR420006400000134790394401



