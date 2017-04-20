Karıştıran Bağları" Projesi

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından açılan 2016 Hibe programı kapsamında desteklenen ve İrem Çamlıca Bağcılık ve Tarımsal Danışmanlık şirketi tarafından uygulanan, "Karıştıran Bağları" projesinin kapanış toplantısı Büyükkarıştıran'da yapıldı.



Trakya Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, firmaya ait üretim tesislerinde yapılan açılış toplantısına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, firma sahibi Mustafa Çamlıca ve davetliler katıldı.



Fabrikanın gezilmesinin ardından bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, geçmiş yıllardan bu yana bağcılığın Trakya'nın bir gerçeği olduğunu söyledi.



Şahin, bölgede bağcılığın tarihi oldukça eski dönemlere dayandığını ifade ederek şunları kaydetti:



"19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında Avrupa'ya ihracat yaptığımız düşünülecek olursa bu alanda gerilediğimiz ortaya çıkacaktır. Bugün dünyanın hangi yöresine bakarsanız bakın bağların köken olarak Anadolu, Trakya, Kafkasya ve Ortadoğu'dan dağıldığını görürsünüz. Böylesine zengin bir çeşitlilikten dünya büyük paralar kazanıyor. Biz dünyada en fazla üzüm üretimi yapan ilk beş ülke içinde yer alıyoruz. Ülkemiz bağ ve bağcılık ürünlerinin ihracatı için oldukça büyük bir kapasite taşımaktadır. Burada üretim altyapısının yenilenmesi ve tanınmış markaların oluşturulması önceliğimiz olmalıdır.



Bu kapsamda biz de İrem Çamlıca Bağcılık firmasına üretim altyapısının uluslararası standartlara yükseltmesi için destek olduk. Kamu olarak üzerimize düşenin bir kısmını yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz, bundan sonra sıra sizde. Ülkemizin adını duyuracak markalar çıkarmanızı ve ihracatımıza destek olmanızı bekliyoruz."



İhracat yeteneğini artıran firma proje kapsamında, 23 adet farklı ebatlarda paslanmaz çelik fermantasyon ve stok tankı, 2 adet izoleli stabilizasyon tankı, 1 adet otomatik dolum ve mantar kapama makinesi 1 adet pnömatik pres ve 1 adet peristaltik pompa aldı.