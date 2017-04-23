Karısını Öldürüp Intihar Etti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren C.A. olayın ardından intihar etti. Edinilen bilgiye göre. Yenikaraağaç Köyü'nde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası 67 yaşındaki C.A., eşi 63 yaşındaki H.A.'yı henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışmadan sonra bıçaklamaya başladı. Eşini öldürüp ardından kendini iple asan C.A. hayatına son verdi. Olay, C.A.'nın yakınlarının eve gelmesiyle ortaya çıktı. İkisinin de cansız bedenini gören akrabaları büyük bir şok yaşadı.



Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



(Yasin Keskin / İHA)