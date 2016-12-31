Karısına Kızıp Evini Ateşe Verdi, Bir Kişiyi Bıçakladı

Adana'da, karısıyla tartıştıktan sonra evini yakmaya çalışan kişi, kendisini durdurmaya çalışan bir genci bıçaklayınca, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39060 Sokak'ta, 3 ay önce evlenen Özgür ve Aslı Güzel çifti arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Aslı Güzel annesinin evine gitti, Özgür Güzel bunun üzerine evi yakmaya çalıştı.



Sesler üzerine eve gelen mahalleli ile evini yakmaya çalışan Özgür Güzel arasında tartışma çıktı.



Tartışmada Metehan Sağlar'ı (15) bıçakla yaralayan Özgür Güzel, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis, mahalleliyi sakinleştirirken, evin mutfağında çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürdü. Özgür Güzel'in mutfak tüpünü ateşe vermek istediği belirlendi.



Yaralı Metehan Sağlar ambulansla götürüldüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



- Darbedilen eşini gören genç kadın gözyaşı döktü



Komşularının haber vermesi üzerine evine gelen Aslı Güzel, darp edilen eşini kanlar içinde görünce "Ne yapmışlar sana, o hastaydı" diye gözyaşı döktü.



Sağlık ekiplerince sedyeye alınan Özgür Güzel, ambulansa bindirildiği sırada yeninden vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.



Polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirilirken, Özgür Güzel Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.