Karısı, Tolgahan Sayışman'ın 17 Yaşında Çektirdiği Fotoğrafı Paylaştı
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın karısı Almeda, ünlü oyuncunun 17 yaşındaki halini Instagram hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz Şubat ayında dünya evine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin evliliklerinde her şey yolunda gidiyor.
17 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI
Özellikle Almeda, kocasıyla arasında yaşadıkları mutlu anların fotoğrafını sıklıkla Instagram hesabından paylaşıyor.
Almeda son olarak şuan 35 yaşında olan kocası Tolgahan Sayışman'ın 17 yaşındayken çekilen vesikalık fotoğrafını Instagram hesabından "Yakışıklı bebişim 17 yaşındayken" notuyla paylaştı.
İşte Almeda'nın Instagram paylaşımı:
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