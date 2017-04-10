Karısı Serdar Ortaç'ın Konuşmasını Taklit Etti

Serdar Ortaç'ın karısı Chloe Loughnan, kocasının hızlı konuşmasını taklit etti. Ortaç, kendisini taklit eden karısnı videoy aldı. Kayıt sırasında çiftin arkadaşları da odada bulunyordu.

Chloe kocasının ikinci defa taklit edilme isteğini kırmadı. O sırada Ortaç karısına "Neden böyle konuşuyorum?" diye sorunca, Chloe de "Bilmiyorum. Sanki birisi ölecek gibi!" cevabını verdi.

Yıllara meydan okuya şarkıcı karsının kendisinin konuşmasını taklit ettiği anların videosunu Instagram hesabından paylaştı. Ortaç paylaşımına "Hanım çok hızlı ve panik konuşmamı taklit ediyor" notunu ekledi.