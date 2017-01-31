Karıncaların büyülü dünyasının Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek "Karınca Masalı" oyununa tüm çocuklar davetli...



"Minik bayanlar, baylar hepiniz karıncaların dünyasına hoş geldiniz! Biz karıncalar çalışmayı çok severiz. Yazın çalışır yemekleri stok yaparız. Kışın ise hem yazın yorgunluğunu atarız hem de topladığımız yemekleri afiyetle yeriz. Kendi evimizi kendimiz yaparız. Kendi ağırlığımızdan çok daha fazla ağırlıktaki kırıntıları sırtlanır evimize kadar taşırız.



Yöneticimiz ise Kraliçe Karınca'dır. O ne derse o olur. E neticede kraliçe değil mi ama!? Bugün burada kiminiz evinden, kiminiz okulundan çıkıp buralara kadar geldiniz ve karıncaların büyülü dünyasını seyredeceksiniz!.. O zaman herkes hazırsa Karınca Masalı başlasın!"



Oyuncular: Alim Dedei, Emine Akkoyunlu, Hazal Hilal Erulusoy, Mahmut Ugar, Şahin Kantemir, Tuğçe Sepetçi



Yazan – Yöneten: Barış Can Çelik