Barış Can Çelik'in yazdığı Karınca Masalı oyunu, 8 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde...
"Minik bayanlar, baylar hepiniz karıncaların dünyasına hoş geldiniz! Biz karıncalar çalışmayı çok severiz. Yazın çalışır yemekleri stok yaparız. Kışın ise hem yazın yorgunluğunu atarız hem de topladığımız yemekleri afiyetle yeriz. Kendi evimizi kendimiz yaparız. Kendi ağırlığımızdan çok daha fazla ağırlıktaki kırıntıları sırtlanır evimize kadar taşırız.
Yöneticimiz ise Kraliçe Karınca' dır. O ne derse o olur. E neticede kraliçe değil mi ama? Bugün burada kiminiz evinden, kiminiz okulundan çıkıp buralara kadar geldiniz ve karıncaların büyülü dünyasını seyredeceksiniz. O zaman herkes hazırsa Karınca Masalı başlasın."
Yazan: Barış Can Çelik
Yöneten: Barış Can Çelik, Müzik: Yiğit Dalgın
Işık Kumanda: Samet Efe
Kostüm: Sibel Tomaç
Sanat Yönetmeni: Kerem Yılmaz
Oyuncular: Nazlı Pınar Kaya, Bilge Bilge, Alim Dedei, Hikmet Öztek, Furkan Yurt, Burak Aydın, Serap Ağalar, Akın Aydın
Karınca Masalı
Barış Can Çelik'in yazdığı Karınca Masalı oyunu, 8 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde.
Barış Can Çelik'in yazdığı Karınca Masalı oyunu, 8 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde...