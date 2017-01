Barış Can Çelik'in yazdığı Karınca Masalı oyunu, 8 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde...



"Minik bayanlar, baylar hepiniz karıncaların dünyasına hoş geldiniz! Biz karıncalar çalışmayı çok severiz. Yazın çalışır yemekleri stok yaparız. Kışın ise hem yazın yorgunluğunu atarız hem de topladığımız yemekleri afiyetle yeriz. Kendi evimizi kendimiz yaparız. Kendi ağırlığımızdan çok daha fazla ağırlıktaki kırıntıları sırtlanır evimize kadar taşırız.



Yöneticimiz ise Kraliçe Karınca' dır. O ne derse o olur. E neticede kraliçe değil mi ama? Bugün burada kiminiz evinden, kiminiz okulundan çıkıp buralara kadar geldiniz ve karıncaların büyülü dünyasını seyredeceksiniz. O zaman herkes hazırsa Karınca Masalı başlasın."



Yazan: Barış Can Çelik



Yöneten: Barış Can Çelik, Müzik: Yiğit Dalgın



Işık Kumanda: Samet Efe



Kostüm: Sibel Tomaç



Sanat Yönetmeni: Kerem Yılmaz



Oyuncular: Nazlı Pınar Kaya, Bilge Bilge, Alim Dedei, Hikmet Öztek, Furkan Yurt, Burak Aydın, Serap Ağalar, Akın Aydın