Karın Yüksekliği İş Makinelerinin Boyunu Aştı

KONYA'nın Taşkent İlçesi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 5 metreye kadar ulaşırken, karla mücadele ekiplerinin araçları adeta karda kayboluyor. Konya kent merkezine 135 kilometre uzaklıktaki Orta Toros Dağları'nda Taşeli Platosu'nda bulunan yaklaşık 6500 nüfuslu Taşkent İlçesi, yoğun kara teslim oldu. 1620 rakıma sahip, Akdeniz sahiline 100 kilometre uzaklıktaki Taşkent'te karın yüksekliği yer yer 4 metreye ulaştı, bazı kesimlerde 5 metreyi aştı. Taşkent'i, Ermenek ve Alanya ilçelerine bağlayan karayolları ise kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri de iş makineleriyle, yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor. Karın yüksekliği nedeniyle iş makineleri adeta görünmez oluyor. - Taşkent