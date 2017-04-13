Karın Gurultusu Genç Kızın Kabusu Oldu

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde 3 yıldır sürekli karnı guruldayan lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Nurgül Tuna'nın rahatsızlığına çare bulamıyor. YGS'ye tek kişilik özel sınıfta girdiğini söyleyen Tuna, "Sosyal hayatım kalmadı. Herkes benden uzaklaşıyor, kaçıyor" dedi.



3 yıl önce başlayan karın guruldamasında yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakmak için bugüne kadar çok sayıda hastane ve 20'ye yakın doktora giderek çeşitli tetkiklerden geçen Nurgül Tuna tedavi olmak istiyor. Rahatsızlığına bir tanı konulamayan Tuna, "3 yıl önce birden bire karnımda bir guruldamalar başladı. Önce önemsemedim. Daha sonra bu guruldamalar artınca doktora gitmeye karar verdik. Önce Silifke, sonra Mersin, Adana ve Ankara'da devlet hastanelerine, ismini hatırlayamadığım birçok özel hastaneye gittik. Her gittiğimiz hastane çeşitli tetkikler yaptırdı. Ancak hiçbir doktor hastalığıma bir tanı bir teşhis koyamadı. Tanı konulmayınca ilaçta verilmedi. Karın guruldaması yüzünden hayatım mahvoldu. Okulda, derste karnımda inanılmaz ses çıkıyor. Kütüphaneye, misafirliğe gidemiyorum. Çarşıya çıkamıyorum. Evde ailemin yanında oturamıyorum. Dengem bozuldu" dedi.



Hastalığının Türkiye'de 3 kişide bulunduğunu ifade eden Tuna, "En son muayene olduğum doktorlardan birisi araştırma yaptığını, Türkiye'de bu hastalığın benimle birlikte 3 kişide olduğunu söyledi. Ama kimse hiçbir sonuç alamamış. Ağrı ve sızı içerisindeyim. Sanki içimde biri tekme atıyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.



YGS'ye tek kişilik özel sınıfta girdiğini vurgulayan Tuna, şunları söyledi:



"Sınavlara hazırlanamıyorum. Konsantre olamıyorum. Psikolojik tedavi alıyorum. Sosyal hayatım diye bir şey kalmadı. Herkes benden uzaklaşıyor, kaçıyor. Gittiğim doktorların hepsi bana 'sende bir şey yok' diyorlar. Ama karın guruldamam geçmedi. Doktorlarımızdan yardım istiyorum."



Nurgül Tuna'nın annesi Zeynep Tuna (54), kızının bu durumunun çekilmez bir hal aldığını tek isteğinin kızının biran önce sağlığına kavuşmasını dilediğini söyledi. Baba Yaşar Tuna (55) ise kızı için gitmedik doktor bırakmadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Emekli biri olarak kızım için bütün maddi imkanlarımı zorladım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Devletimizden kızımın tedavisini yapılmasını istiyorum. Kızım yeter ki bu hastalıktan kurtulsun."



- Mersin