Karın Erimesiyle Barajlardaki Doluluk Oranı Yüzde 74,52 Oldu 2

(Tür: İstanbul)

Karın Erimesiyle Barajlardaki Doluluk Oranı Yüzde 74,52 Oldu 2

(Tür: İstanbul)

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