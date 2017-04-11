Karın Ağrısı ve Ateş Ataklarına Dikkat

Medicana Samsun Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Ulusoy, karın ağrısı ve ateş ataklarının Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığının habercisi olabileceğini belirtti.



Ulusoy, yaptığı yazılı açıklamada, FMF'nin tekrarlayan karın ağrısı ve ateş ataklarıyla seyreden genetik geçişli romatizmal bir hastalık olduğunu 5-15 yaşlarında ortaya çıktığını belirtti.



Hastalığın ortalama olarak her bin kişiden 1'inde görüldüğüne işaret eden Ulusoy, "Hastalığın en önemli belirtisi genellikle 2-3 gün süren karın ağrısı ve ateş ataklarıdır. Ataklar düzensiz aralıklarla tekrarlama gösterir ve iki atak arası bir hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. Ataklar arasında kişi tamamen normaldir ve her hangi bir şikayeti yoktur. Bazı hastalarda ataklar sırasında göğüs ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişme, bacaklarda kırmızı döküntüler, kusma-ishal, skrotumda (erbezleri) ağrı ve hassasiyet görülebilir." ifadesinde bulundu.



Ataklar sırasında ortaya çıkan bulguların hastalığa özgü olmadığı için başlangıçta FMF tanısı koymanın zor olduğunu vurgulayan Ulusoy, karın ağrısı ve ateş nedeniyle bu hastalığın sıklıkla apandisit ile karıştırıldığına işaret etti.



Stres ve aşırı fiziksel yorgunluğun atak sıklığını arttırabileceğini aktaran Ulusoy, "Bu nedenle stres ve aşırı yorgunluktan kaçınılmalıdır. Hastalığın diyet ve beslenme ile ilişkisi gösterilememiştir. Ancak kolşisin kullanımına bağlı olarak laktoz intoleransı gelişebilir. Bu durumda laktoz içeren besinler karın ağrısı ve hazımsızlığa neden olabilir. Bu hastalara laktozsuz diyet önerilir." bilgilerini paylaştı.