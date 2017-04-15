Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Giden 14 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Doğum Yaptı (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDIAmasya'nın Suluova İlçesi'nde karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede doğum yapan 14 yaşındaki S.D.K.'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Ö.Ş.'nin ardından, kız çocuğunun babası R.K. da gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Amasya'nın Suluova İlçesi'nde karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede doğum yapan 14 yaşındaki S.D.K.'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Ö.Ş.'nin ardından, kız çocuğunun babası R.K. da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.