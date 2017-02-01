Karın Ağırlığına Dayanamayan Lunaparkın Çatısı Çöktü

Iğdır'da bulunan lunaparkın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.



Iğdır'ın merkezi Vali Yolu'nda bulunan lunaparktaki çarpışan arabaların olduğu pistin çatısı, aralıksız yağan kar yağışı sonucu, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Lunaparkın kış sezonu nedeniyle kapalı olması olası bir facianın önüne geçti. Kimsenin olmadığı bir saatte meydana gelen olayın ardından sabah saatlerinde işletme sahipleri tarafından enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. - IĞDIR