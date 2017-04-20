Karılarını Öldüren Erkekleri Alınlarından Öpüyorum' Diyen Başkan Yargılandı

İzmir'de, bir gazeteye verdiği röportajda 'Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum' diye ifade kullanan 'tahrik ve suçluyu övme' suçlarından 5 ile 10 yıl arasında hapis istemiyle dava açılan Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, mahkemede sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.



İzmir'de, bir gazeteye röportaj veren Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, iddialara göre, "Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" demişti. Özen'in bu sözleri başına bela olurken, kişi hakkında 'tahrik ve suçluyu övme' suçlarından 5 ile 10 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı. Tepki çeken bu sözlerin ardından mahkeme, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde geçen görülen 9'uncu duruşmaya katılmayan Muhammet Özen hakkında yakalama kararı verilmişti. Duruşmaya hakkında yakalama kararı olan tutuksuz sanık yine katılmadı.



Duruşmaya son anda yetişti



Ayrıca davada, Özen'in avukatı Fatih Pemdemir ile sanığın boşandığı eşi Hasibe Kabadayı, İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi Avukat Nuriye Kadan ile Necmiye Ece Uncu da yerini aldı. Hakim Sabri Usta, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında yakalama kararı verip, davayı 3 Temmuz'a erteledi. Bu sırada hakkında yakalama kararı verilen Muhammet Özen, duruşma salonuna girdi. Hakim Sabri Usta, bunun üzerine 11'inci celseyi açtı.



Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Muhammet Özen, "Ben iddianamede de yazılan ve tehdit kabul edilen söze Bekir Bozdağ ve Fatma Şahin'in bulunduğu iki ayrı toplantıda söyledim. Ben çözüm bulmak için bunları söyledim. Toplantının amacı budur; ben bakana 'Bakanım ben karımı öldüreceğim demedim, öldürenler bu yüzden öldürülüyor' dedim. Üç üniversite bitirmiş 3 dil bilen biriyim. İddianamede yazılan 'Kadınlar öldürülmeyi haketmiyor; ama öpüyorum' şeklindeki sözlerinin arkası var. Bunu söyledim; ama cımbızla çekilmiş bir bölümü ele alınıp cezalandırılmak istemiyorum. Ben eşimden zulüm görmüş bir insanım. Toplumda göz önünde bir insanım. 250 kadın derneğine karşı bir tek erkek derneğinin başıyım. Devletin içinde aile ve kadınla ilgili kurulan bütün komisyonlarda ben çağrılırım. Annemin tavsiyelerine uyan bir insanım. Kendisi de 'kadın öldürülmez' diyen bir kişidir. Bugüne kadar 50 erkeği eşini öldürmekten vazgeçirdim. Annem bana 'Kadın iki elle dövülmez alt elle dövülür. Gönlü yapılarak dövülür. Kadın cismen öldürülmez yatakta öldürülür' derdi. Bunun anlamı yani gönlü yapılarak rahatlatırılırdı. İşte röportajda söylenen sizin belirtiğiniz yukarıdaki söz bu manada söylenmiştir. Röportaj sırasında bunu söylediğimi duyan iki tanığım var. Dinlenmelerini istiyorum. Muhabir bana 'Bu lafları söyle bende manşet yapıyım' dedi. Bende kendisine 'Bu biraz suça kaçıyor' diye cevap verdim. Oda 'suç olsa biz yazmayız. Bizde onu elekten geçiririz yazmayız' dedi. Buna dair elimde CD var" dedi.



Karar bir sonraki duruşmaya kaldı



Hasiye Kabadayı ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. İzmir Barosunu temsil eden avukat Nuriye Kadan, "Dilekçelerimizi tekrar ederiz. Davayı uzatmak için yapılan işlemleri kabul etmiyoruz. Zaten dosya içerisinde CD çözümü vardır. Buna göre değerlendirilme yapılmasını istiyoruz" dedi. Hakim, gelecek duruşmada karar verileceğini belirtip, duruşmayı Temmuz ayına erteledi.



Neler demişti?



Mağdur Boşanmış Babalar Derneğinin Başkanı Muhammet Özen, yaklaşık 2 yıl önce İzmir'de ulusal bir gazeteye verdiği röportajda, "Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum" sözleri, başta kadın dernekleri olmak üzere büyük tepki çekmişti. Kadınlar hakkında çıkarılan yasaların erkekleri mağdur ettiğini belirten Muhammet Özen, mahkemelerin babaları ömür boyu nafaka ödemeye mahkum ettiğini, ödemeyenlerin ise ceza evine girdiğini söyledi. Boşanıldığı zaman devletin erkeğin elinden her şeyi alıp kadına verdiğini savunan Muhammet Özen'in "Devlet erkek için iki seçenek sunuyor. 'Ya ömür boyu nafaka öde, ya da onu öldür' diyor. Başka seçenek bırakmıyor" sözlerini sarfetti. Bu sözlerin ardından Özen'in boşandığı eski eşi öğretmen Hasiye Kabadayı'nın avukatı Pelin Yayalar Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, 'Bu hastalıklı zihniyet cezalandırılmalı' dedi. Savcılık ifadesinde de 'Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum' sözlerinin arkasında bulunan Muhammet Özen hakkında 'Tahrik ve suçluyu övme' suçlarından 5 ile 10 yıl arasında hapis istemiyle 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. - İZMİR