Karikatürist Turhan'ın Sergisi Hartum'da Açıldı

Karikatürist ve illüstratör Osman Turhan'ın "Süküt çizginin mürekkebidir" adlı sergisi, Sudan'ın başkenti Hartum'da açıldı.



Türkiye ve dünya gündemini çizgileriyle yansıtan Turhan'ın onlarca eseri, Hartum Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde açılan sergide Sudanlıların beğenisine sunuldu.



Enstitü Müdürü Feyzullah Bahçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sanat mesajdır. Osman Turhan'ın çizimleri de siyasi, kültürel ve sosyal gerçekliği yansıtmaktadır. Her bir kare değerli mesaj içermekte ve insanı derin düşüncelere götürmektedir." dedi.



Bahçi, Hartum'daki enstitüde ilk kez böyle bir sergi açıldığını ve bu tür etkinliklerin devamının geleceğini belirtti.



Sergiye büyük ilgi gösteren Sudanlılar, Turhan'ın karikatürlerini yakından inceleme fırsatı buldu.



Ziyaretçilerden Sudanlı Hasan Muhammed, çizimlerin insanların yaşadığı duyguları çok güzel ifade ettiğini, bunun yanı sıra İslam'ın hoşgörü ruhunu yansıttığını belirterek memnuniyetini dile getirdi.



"Süküt çizginin mürekkebidir" adlı sergi, 30 Nisan'a kadar Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde ziyarete açık olacak.