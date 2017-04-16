Karı kocaya evinde bıçaklı saldırı

Konya'da bir süredir tehdit edildiği iddia edilen karı koca evine gelen şahıslar tarafından bıçaklanarak yaralandı



KONYA - Konya'da daha önce iki şahıs tarafından tehdit edildiği iddia edilen karı koca şahıslar tarafından bıçaklanarak yaralandı

Olay, merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Özgümüş Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Recep K. ve yanındaki arkadaşı bir süredir tehdit ettikleri öne sürülen Harun B.'nin evine gitti. Harun B. ile evine tekrar tehdit için gelen şahsılar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep K. ve arkadaşı yanında getirdikleri bıçakla Harun B. ve karısı Mehtap B.'yi bıçaklayarak yaraladı. Apartmanda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince tedavisi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin 42 SC 550 plakalı araç ile kaçtıklarını tespit etti. Olayı gerçekleştiren Recep K. ve yanında bulanan arkadaşı apartmanın çevresinde gezerken polis tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Polisin takibi sonucu şüpheliler yaşanan kovalamacanın ardından Büyükkum Köprü Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.