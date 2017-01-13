Karı Koca Sorun Çıkardı, THY Uçağı Geri Döndü

Türk Hava Yolları'nın, İstanbul-Kilimanjaro uçağı, evli oldukları öğrenilen iki yolcunun sorun çıkarması üzerine Kahire üzerinden İstanbul'a geri döndü.

CESNİT ÇİFTİ SORUN ÇIKARDI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Kilimanjaro seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 151 yolcusuyla saat 19.30'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, Kahire hava sahası üzerindeyken yolculardan Anton Cestnik ve eşi Knavdiya Cesnit henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sorun çıkardı.

PİLOT GERİ DÖNME KARARI ALDI

Yolcular durumu kabin memurlarına bildirirken, görevliler sorun çıkartan iki yolcuyu sakinleştiremedi. Bunun üzerine pilot Atatürk Havalimanı'na geri dönme kararı aldı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

THY uçağı saat 00.01'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Daha sonra uçağa gelen polis ekipleri sorun çıkartan Cestnik ailesini uçaktan indirerek karakola götürdü.

UÇAK 03.31'DE HAVALANDI

Olayın ardından THY uçağı 149 yolcusuyla Kilimanjaro seferini yapmak üzere 03.31'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.