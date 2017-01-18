Kargo Uçağının Düşmesi - Büyükelçi Kılıç Enkaz Yerinde Incelemelerde Bulundu

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Kılıç, önceki gün başkent Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının enkazının bulunduğu yerleşim birimini ziyaret etti.



Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Kılıç, başkent Bişkek'e 25 kilometre mesafede bulunan Daça Su yerleşim birimini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.



Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev tarafından karşılanan Kılıç, kaza yeri yönetim ve koordine merkezinde Başbakan Birinci Yardımcısı Muhammetkalıy Abulgaziyev ile görüştü.



Görüşmede, Acil Durumlar Bakanı Kubatbek Boronov, Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev ve Ulaştırma ve Yol Bakanı Jamşitbek Kalilov hazır bulundu.



Büyükelçi Kılıç, görüşmenin ardından uçak enkazının bulunduğu yeri inceledikten sonra AA muhabirine açıklama bulundu.