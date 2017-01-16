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Kargo Uçağı Düştü: Ölü Sayısı 32'ye Yükseldi (2)

Kargo Uçağı Düştü: Ölü Sayısı 32'ye Yükseldi (2)

– Bişkek Manas Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştü.

Kargo Uçağı Düştü: Ölü Sayısı 32'ye Yükseldi (2)

– Bişkek Manas Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştü.

Kırgız makamlarının verdiği bilgilere göre kazada toplam 32 kişi yaşamını yitirdi.

Bişkek Manas Havalimanı yetkilileri, havalimanının en erken bugün akşam saatlerine kadar, iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

Uçakta, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca bulunuyordu.

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan'da görev yapmış, 2009'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.


- Bişkek

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