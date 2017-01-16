(Yeniden) Kargo uçağı düştü ölü sayısı 19'a yükseldi
Tolga ÖZBEKBİŞKEK,(DHA) ? Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştü bildirildi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti.
Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kargo Uçağı Düştü Ölü Sayısı 19'a Yükseldi
(Yeniden) Kargo uçağı düştü ölü sayısı 19'a yükseldiTolga ÖZBEKBİŞKEK,(DHA) ? Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştü bildirildi.
(Yeniden) Kargo uçağı düştü ölü sayısı 19'a yükseldi
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads