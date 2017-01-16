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Kargo Uçağı Düştü Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

Kargo Uçağı Düştü Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

(Yeniden) Kargo uçağı düştü ölü sayısı 19'a yükseldiTolga ÖZBEKBİŞKEK,(DHA) ? Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştü bildirildi.

Kargo Uçağı Düştü Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

(Yeniden) Kargo uçağı düştü ölü sayısı 19'a yükseldi

Tolga ÖZBEKBİŞKEK,(DHA) ? Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştü bildirildi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Bişkek, Özbek, Dha
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