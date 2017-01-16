– Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştüğü bildirildi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti.
Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. - Bişkek
Kargo Uçağı Düştü: Ölü Sayısı 19'a Yükseldi (2)
– Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştüğü bildirildi.
– Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştüğü bildirildi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti.
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