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Kargo_ucagi_dustu_olu_sayisi_19_a_yukseldi 2
Kargo_ucagi_dustu_olu_sayisi_19_a_yukseldi 2
16 Ocak 2017 Pazartesi 07:47
Kargo uçağı düştü ölü sayısı 19'a yükseldi(Tür: Dış)
Kargo uçağı düştü ölü sayısı 19'a yükseldi
(Tür: Dış)
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[9166038] DHA
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