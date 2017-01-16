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Kargo Uçağı Binanın Üzerine Düştü: Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Kargo Uçağı Binanın Üzerine Düştü: Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

– Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağı, binaların üzerine düştü bildirildi.

Kargo Uçağı Binanın Üzerine Düştü: Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

– Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağı, binaların üzerine düştü bildirildi.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre, uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. - Bişkek

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Bişkek
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