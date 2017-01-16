Türk Kargo Uçağı Binanın Üzerine Düştü: 4'ü Mürettebat 19 Kişi Öldü

Bişkek'e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları'na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağının düştüğü açıklandı. Kırgız Havacılık Otoritesi'nin verdiği bilgiye uçak yaklaşma sırasında Türkiye saati ile 04.45'te düştü.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre, uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağı, binaların üzerine düştü bildirildi.

4 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Hong Kong'tan gelen kargo uçağında bulunan ikisi pilot ikisi de yükleme uzmanı (load master) kazada hayatını kaybetti. Reuters ise hayatını kaybeden kişi sayısını 16 olarak açıkladı. Uçağın yerleşim birimlerinin bulunduğu yere düşmesinin ölü sayısının yüksek olmasına sebep olarak gösterdi.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre ise uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

DÜŞEN UÇAK 2003 MODEL

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F'te iki pilot görev yapıyor.