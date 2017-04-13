Kargo Robotlarından Muazzam Sıralama Sistemi

Çin'de bir şirketin kargo bölümünde çalışan bu robot ordusunun günde 200 bin kargo taşıyabildiği açıklanırken, akıllara robotlar insanları işsiz mi bırakacak sorusunu getirdi.

Bu sevimli turuncu robotlar tam şarj ile 8 saat çalışıyor şarj bitimine yakın kendini şarj istasyonunda şarja takıyor. Ayrıca önceden belirlenmiş bir rotayı izliyor ve kargo paketlerini, montaj hattından, dünyanın farklı bölgelerine gönderilmek üzere ilgili çıkış kapılarına götürüyor.