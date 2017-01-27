Kargo Kolilerinden Av Tüfeği Çıktı

Tekirdağ'In Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir kargo şubesindeki 2 koli içerisinde 12 ruhsatsız av tüfeği bulundu.



Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, ilçeye kargo yoluyla ruhsatsız av tüfeği gönderileceği bilgisine ulaştı.



İlçedeki bir kargo firmasının şubesinde arama yapan polis ekipleri, 2 koli içerisinde çeşitli markalarda 12 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.



Tüfeklerin Konya'dan gönderildiğini ve ruhsatlarının olmadığını tespit eden emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.