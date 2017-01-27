Kargı Meslek Yüksek Okulu'na Davullu Zurnalı Karşılama

Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden Kargı'ya yüksel okul müjdesini veren AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, açılacak olan Meslek Yüksek Okulu hakkında bilgiler vermek için ilçeye geldi. Millekvekili Ceylan'a, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi 22. Dönem Çorum Milletvekili, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Ali Yüksel Kavuştu, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Yrd. Eyüp Arslan ile Çorum il yönetimi kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti. İlçe girişinde davul zurna ve uzun araç konvoyu ile karşılanan Ceylan daha sonra Kültür Sitesi'nde bekleyen vatandaşlarla buluştu.



Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kargı İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, İlçeye kazandırılan Meslek Yüksek Okulu'nun değerinin hiçbir şey ile kıyaslanamayacağını belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Kargı huzurevi projesinin onaylanmasından dolayı da tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.



İlçe başkanının ardından bir konuşma yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Gülhan Demiral, "Küçük bir ilçe olmamızdan dolayı birçok şeye ihtiyacımız var. Ama okul bunlardan en önemlisiydi. Gençlerimizin liseyi bitirdikten sonra kendi ilçelerinde yüksek okul okuyabilmeleri bir fırsat olduğu gibi ilçemizin tanınması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ise, "Göreve geldiğim günden bu yana gece gündüz demeden 24 saat boyunca Kargı'ya ne yapabiliriz diye çaba gösterdik. Milletvekillerimizin desteklerini her zaman yanımızda hissettik. Kargı Meslek Yüksek Okulu'nun açılmasından dolayı da başta milletvekili Ahmet Sami Ceylan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu



AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'da Kargı'ya Meslek Yüksek Okulu'nun açılmasının kolay bir olay olmadığının altını çizerek, "Kargı yüksek okulu hak etmişti. Bizlerde ilçe başkanımız, belediye başkanımızla birlikte 1 buçuk aydır bununla ilgili çalışıyoruz. Nüfus kriteri vardı, başka kriterler vardı. Sonunda Kargı'nın yüksek okul yazısını yazdırdık. Bu kesinleşene kadar sizlerle paylaşmadık. Açık söyleyelim biraz zordu. YÖK'ün 20 bin nüfus ölçeği vardı. Kargı sosyal yönüyle, kültürel yönüyle çoktan üniversiteyi hak etmişti. Şartlar oluştu ve iki gün önce YÖK başkanından yazımız geldi. Kargı'ya üniversitenin gelmesi kolay bir olay değil. Şuanda Çorum'da 4 ilçede yüksek okul var. Bu ilçelerin en küçüğü 25 bin nüfuslu. O nedenle Yüksek Okulu'nun gelmesi kolay bir olay değil. Bizde hem ilçeyi bir ziyaret edelim hem de bunu anlatalım istedik" dedi.



Yüksek Okulun yapısı hakkında da bilgiler veren Milletvekili Ceylan, Ormancılık ile ilgili bir bölüm Kargı için mutlaka gerekli ondan sonra Kargı'ya öğrenciyi çekebilmek için şuanda daha çok tercih edilen bölümler var. Bunlardan birini getirmemiz lazım. Diğer yerlerdeki bölümlerle aynı bölümleri açarsak bir anlamı kalmaz. Buna da yerel dinamikler, belediye, esnaf ve stk'lar karar verecek. Ama sizler dışarıdan gelen öğrencilere güzel bir ev sahipliği yapacaksınız ki onlarda buradan memnun kalıp tavsiye etsinler. Onun için ilçe halkına da burada görev düşüyor" ifadelerini kullandı. - ÇORUM