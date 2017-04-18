Kargem'de Kayıtlar Başlıyor

Karşıyakalı çocuk ve gençlere eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM)'nde, 2017-2018 öğretim yılının için ön kayıtların 19 Nisan'da başladığı bildirildi.



İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), yeni öğretim yılı için başvuruları kabul etmeye başlıyor. Yılda ortalama 2 bin öğrenciye ücretsiz eğitim veren merkezde, yeni dönem ön kayıtları 19 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında alınacağı belirtildi. Karşıyaka sınırları içerisinde ikamet eden 5-12. sınıf aralığındaki ve lise mezunu öğrenciler için başvuru yapılabileceği, Bahçelievler Katlı Pazar Yerinde bulunan KARGEM'e öğrencinin kimlik fotokopisi ile müracaat edileceği kaydedildi. 20-21 Mayıs'ta yapılacak sınavlarla da bir yıl boyunca eğitim almaya hak kazanan öğrenciler belirleneceği ifade edildi.



KARGEM ile dar gelirli ailelerin çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ifade ederek, "Merkezimizde her yıl 5'ten 12'nci sınıfa kadar yüzlerce çocuğumuza hizmet veriyor, eğitimin yanı sıra sosyal etkinliklerle kişisel gelişimlerine de destek oluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde; aydınlık, düşünen, sorgulayan, vizyonlu, ahlaklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bu hizmetler karşısında tek beklentimiz ise evlatlarımızın başarısıdır" dedi. - İZMİR