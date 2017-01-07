Kargalar ve Kuzgunlar - savAşçı oyunu Sahne Aznavur'da sanatseverlerle buluşuyor.



"savaşçı s.



1 savaş durumunda bulunan, savaşan.



4 savaş sırasında salata yapan kimse



2 savaşmayı çok iyi bilen, çok iyi savaşan, savaşta usta olan.



4 savaş sırasında salata yapan kimse



3 savaşa katılmış olan kimse.



4 savaş sırasında salata yapan kimse



savAşçımızın en büyük hayali dünyanın en iyi aşçısı olmaktır…



savAşçımız yirmi yaşlarındadır ve hiç aşık olmamıştır.



Bir gün aşık olma ve bir kızla öpüşme ihtimali en büyük hayallerinden…



Çok fakir olan savAşçımız tek serveti olan annesine çok düşkündür.



savAşçımız savaşı sadece birkaç filmde ve bazı resimli tarih kitaplarında görmüştür… Ama açıkçası çokta ilgisini çekmemiştir.



Bir gün 'savaşa git' derler. O da gider.



Bir tugay askerle birlikte adını ilk defa duyduğu bir ülkeye müttefik kuvvet olarak gönderilir.



Ancak onu orada bekleyen bir sürpriz var… Bakalım hesapta olmayan bu sürpriz savaşçımızın hayallerinin gerçekleşmesini imkansız mı kılacak yoksa savaşçımızın birine aşık olup öpüşmesi bir ihtimal olarak kalmaya devam mı edecek."



Dalton Trumbo'nun 'Johnny Got His Gun' isimli romanından yola çıkarak;



Yazan: Abbas Tekin



Yöneten: Selim Gül



Oynayan: Abbas Tekin



Müzik: Çetin Bilgin