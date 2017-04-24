Karga Seven Pıctures Timur Acar İle Anlaştı

Karga Seven Pictures, yakında FOX TV ekranlarında yayına girecek olan yeni ve çok farklı bir yarışma programının sunuculuğu için son yıllarda başta TV ekranı ve Sinema perdesinde yıldızı giderek parlayan ünlü oyuncu Timur Acar'ı bünyesine kattı. Kamu nezdinde gerek farklı duruşu gerek de sempatisiyle yoğun ilgi çekerek fark yaratan ünlü oyuncu program hakkında; "Bu yarışma programının benim için farklı bir deneyim olacağı kesin. Çünkü stüdyoda olmak alışıldığın çok dışında bir şey. Seçimlerimde bir fark yaratmayı gözettiğim ve ince eleyip sık dokuduğum için buradaki enerjinin biraz değişik olacağını düşünüyorum. Karşınızdaki insanlarla yarışma duygusunu yaşamak güzel bir his olduğu kadar insanı heyecanlandırıyor da. Doğaçlama gelişecek olan çok şey var. Ve ben de büyük bir heyecanla olacakları merak ediyorum" dedi.

TV pazarına kattığı taze enerji ve ekran kalitesini geliştirmeye yönelik tercihleriyle Türkiye'de çok kısa zaman içinde "güçlü ve büyük bir aile olmayı" hedefleyen Karga Seven Pictures, kısa vadede sektörde çok konuşulacak yepyeni sürprizlere imza atmaya hazırlanıyor.