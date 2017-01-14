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Karga ile Tilki

Karga ile Tilki

Müzikli çocuk oyunu "Karga ile Tillki", Barış Manço Kültür Merkezi'nde miniklerle buluşacak.

Karga ile Tilki

Müzikli çocuk oyunu "Karga ile Tillki", Barış Manço Kültür Merkezi'nde miniklerle buluşacak.

Tarlasında ekinlerini beklemekte olan sevimli Korkuluk, peynirini tilkiye kaptırmış mutsuz karga ile karşılaşır. Kurnaz Tilki öyle bir oyun oynamıştır ki, karga şarkı söylediğine bin pişman adeta hayata küsmüştür. Korkuluk ona hayatı bir şarkı tadında yaşaması gerektiği öğüdünü verirken aynı zamanda birlikte tilkiye de unutamayacağı bir ders verirler. 

"Hayatı şarkı tadında yaşamak isteyenlere!"

Yazan - yöneten: Tarık Şerbetçioğlu

Müzik: Giray Uyar

Koreograf: Binnur Şerbetçioğlu

Dekor tasarım: Ömer Gecü

Oynayanlar: Seda Nuroğlu, Berk Gülen, Derya Kahya

Tek perde / 45 dakika

Kaynak: Etkinlik.io

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