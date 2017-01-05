Karesi Spor, Yeşilyurt Deplasmanına Hazır

TB2L'de lider Karesispor, 2. devrenin ilk maçında İstanbul'da Yeşilyurt'a konuk oluyor.



Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin ilk devresini lider olarak tamamlayan Karesi Spor 2. devrenin ilk maçında İstanbul'da Yeşilyurt'a konuk oluyor. Ligin ilk yarısında yakaladığı başarılı performansı devam ettirmek isteyen Karesi Spor, mutlak galibiyet parolasıyla parkeye çıkıyor. İlk devrenin ilk maçında kendi evinde karşılaştığı rakibini 110-62'lik bir skor ile mağlup eden Karesi Spor'un deplasmanda oynayacağı maçta da favori gözüküyor. Yeşilyurt - Karesispor karşılaşması 7 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanacak.



Yeşilyurt karşılaşması öncesinde değerlendirme yapan Karesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ayan, "İlk devreyi lider bitirmenin gururunu yaşadık, hafta sonu oynayacağımız karşılaşmayı da kazanıp liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Rakiplerimiz kimler olursa olsun bu takımın tek bir hedefi vardır, o da bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkmak, bunu başaracak teknik kadroya ve oyunculara sahibiz. Allah'ın izniyle sezon sonu mutlu olan taraf biz olacağız" dedi. - BALIKESİR