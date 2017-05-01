Karesi Kent Konseyi Üyesi Genç Liderler Ankara'da

Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri 'Genç Liderler Akademisi' projesi kapsamında Ankara'da kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.



Gençlerin girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak; araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya faydalı bir gençlik yetiştirmek hedefiyle oluşturulan Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi 25 genç 'Genç Liderler Akademisi' projesi kapsamında Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Balıkesir'den giden Genç Liderler ilk ziyaretlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör'e yaparak, Güngör'den tecrübeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Genç Liderler proje kapsamında Kızılay Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gençlik ve Spor Bakanlığını da ziyaret etti. - BALIKESİR