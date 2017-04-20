Karesi'de Yaz Mesaisi

Karesi Belediyesi tüm ekipleriyle ilçede ihtiyaç duyulan her yerde yoğun bir şekilde mesai yaparak, ilçeyi yaza hazırlıyor.



Karesi Belediyesi bir çok sokakta bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları başlattı. Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozulan kaldırım, yol, bordür ve tretuvarların tamiratını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklardaki çim biçme, bitkilendirme, tohumlama, ağaç budama çalışmaları ile oyun parklarının tadilatlarını yapıyor.



Tüm ekipleriyle ihtiyaç duyulan her yerde yoğun mesai yapan Karesi Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi'nin eğimli bölgelerinde yaşayan vatandaşların rahat yürümeleri noktasında kolaylık sağlayan merdivenlerde de boyama ve korkuluk yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Asfalttan yol çalışmalarına, çevre düzenlemesinden boş arsaların temizliğine, bordür ve tretuvar çalışmalarına kadar bir çok alanda Karesililere hizmet veren Belediye, kırsaldaki çalışmalarına da hız verdi.



Kırsal mahallelerde vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan köy konakları ve yemekhanelerde tadilat, boyama gibi bir çok çalışma yapan Karesi Belediyesi, hazırlanan program ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. - BALIKESİR