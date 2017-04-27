Karel, İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı
ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda hakkında bulunan yakalama kararı kapsamında gözaltına alınan oyuncu Tolga Karel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda hakkında bulunan yakalama kararı kapsamında gözaltına alınan oyuncu Tolga Karel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Annesiyle birlikte tarifeli uçakla ABD'nin Chicago kentinden İstanbul'a gelen Karel, pasaport kontrolünden geçtikten sonra hakkında "tehdit" suçundan açılan bir dava kapsamında çıkarılan yakalama kararı uyarınca gözaltına alındı.
Polis nezaretinde havalimanında bulunan Emniyet Şube Müdürlüğüne götürülen Karel, işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.
Karel, burada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.