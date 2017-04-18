Karekodlu Çek Sayısı 5,5 Milyonu Geçti
Bankalarca verilen ve şu an çek hesabı sahibinin elinde olan veya piyasada dolaşan karekodlu çek sayısı 5 milyon 565 bin 283'e ulaştı.
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