Karedeniz Usulu Sızdırmazlık Testi

Rizeli bir vatandaş arabasını su almasına, servis tarafında kullanıcı hatası denilince Karadeniz usulü sızdırmazlıkla test yaptı. Sosyal paylaşım sitesinde 2 yüz 10 Bin izleme alan video da vatandaş aracını servise su almasından dolayı götürdüğü ama servis yetkilileri vatandaşa aracın su kanallarına depisi yüksek su vurulduğunu ve bu yüzden sızdırma yaptığı için hatayı vatandaşta buldu. Ben debisi...