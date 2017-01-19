Kardeşlik İçin Kızıldağ'a Tırmandılar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir grup dağcı, tarihi İshak Paşa Sarayı'nın kuzey doğusunda bulunan 2 bin 500 yıllık Urartu Kalesi kayalıkları ile Kızıldağ'a tırmandı.



Dağcılar, Kızıldağ'a çıkarken İshak Paşa Sarayı ve çevresini kuşbakışı görme fırsatını yakaladı.



Grup Lideri Cuma Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmanışla ülkenin ortak değeri tarihi ve turistik mekanlar üzerinden hem kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajı vermek hem de ilçenin tanıtımını yapmak istediklerini söyledi.



Ağrı Dağı dahil bölgedeki birçok dağa tırmandıklarını aktaran Saltık, şunları söyledi:



"Dağcı arkadaşlarımla birlikte bugünkü tırmanışımızın amacı gerçekten çok farklı ve önemli. Urartu Kalesi kayalıklarından 2 bin 500 metre rakımlı Kızıldağ'a doğru tırmandığınızda ilçemizin incisi İshak Paşa Sarayı ile Büyük Ağrı, Küçük Ağrı ve Tendürek dağlarını aynı anda görebilirsiniz. Biz de yürüyüşümüz ve tırmanışımızla bu önemli değerlerimizi bir kez daha herkese hatırlatmak istedik. Hem spor yapmak, hem de Doğubayazıtımızın tanıtımını yapmak için herkesi bu tür etkinliklerimize bekliyoruz."