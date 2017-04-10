Kardeşlik Futbol Turnuvası Sona Erdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İkra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İkra-Der) tarafından düzenlenen kardeşlik turnuvası oynanan final maçı ile sona erdi.



İkra-Der tarafından lise öğrencileri arasından düzenlenen kardeşlik turnuvası düzenlenen final maçı ve ödül töreni ile sona erdi. Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir halı sahada düzenlenen turnuvaya 20 takımı oluşturan 200 lise öğrencisi katıldı. Yaklaşık 1 ay süren turnuva sonunda oynanan final maçında Şehit Aytaç Baran ile Şehit Muhtar Ömer takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona dostluk havasında geçen final maçını Şehit Aytaç Baran takımı 9-1 kazanarak şampiyon oldu. Ödül tören öncesinde turnuvaya katılan oyuncular söylenen marşlar eşliğinde saha içerisinde halay çekti. Ödül töreninde her iki takım oyuncuları ile sponsorlara plaket ve ödül verildi.



Turnuvaya katılan oyunculardan İsa Dikeç maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Programı düzenleyen İkra-Der yöneticilerine teşekkür ederim. Turnuvanın amacı kardeşliktir, sonuna kadar bu amacı destekliyoruz. İnşallah bu gibi programların devamı gelir" dedi. Turnuva koordinatörü Mustafa Sımak ise yaptığı turnuva sonunda yaptığı açıklamada, "Turnuva dostluk havasında geçti. 20 takımın mücadele ettiği final maçı ile sona erdi. Katılım gösteren tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun" diye konuştu. İkra-Der Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeker, turnuvaya katılan tüm oyuncuları tebrik ederek, "Bu turnuvanın neticesinde bunu gördük ki, bugün kötü amaçlarla kullanılabilen futbolun İslam kardeşliğine vesile olabileceğine şahitlik ettik. 200 gencin katıldığı turnuvanın sonuna geldik. İnşallah kaybedeni olmayan bu turnuvaların devamı gelecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



İkra-Der Başkanı Abdulgafur Karaca bu tür turnuvalara devam edeceklerini belirterek, "Futbol turnuvasına katılan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların ayaklarına ve yüreklerine sağlık, birbirlerini kırmadan, incitmeden, birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde bir futbol turnuvası yapılabileceğini gösterdiler" diye konuştu. Ödül törenin ardından turnuvaya katılan oyuncular halı sahada hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA