Kardeşlerin kavgasında kan aktı: 2 yaralı



SAMSUN - Samsun'da iki kardeş arasında silahlı bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki kardeş de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binalarda mantolama işinde çalışan Ç.Y.ile bir belediyede cenaze aracı şoförü olarak çalışan kardeşi M.Y.arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşlerden M.Y. pompalı tüfekle ateş açtı, Ç.Y. ise bıçakla saldırdı. Kardeşlerin arasında boğuşma sırasında ise M.Y., ağabeyinin sol kulağını da ısırarak yaraladı. Kardeşinin ateş açtığı tüfekten çıkan saçmanın kafasını sıyırması ve kulağını ısırması sonucu kanlar içinde kalan ağabey Ç.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ellerinden bıçakla yaralanan M.Y. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.