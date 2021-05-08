Kardeşlerim yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kardeşlerim 12. bölüm full izle! Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Kardeşlerim bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kardeşlerim canlı izle, Kardeşlerim ATV canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? Kardeşlerim full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Kardeşlerim canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir'in zor kararı

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bugün annemsiz ilk Anneler Günü..."

"Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…"

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir. Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygular. Kadir, Melisa'yı şaşırtacak sürpriz bir teklifte bulunur. Şengül, Suzan'ın sırrını Nebahat'e anlatır. Suzan, Akif'i bitirmek için yeni planlar peşindeyken, Akif'in beklenmedik hamlesi herkesi şoke eder.

KARDEŞLERİM CANLI İZLE (20.00)

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

