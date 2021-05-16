Kardeşlerim Ömer öldü mü, diziden mi ayrılacak? 'Bilal Yiğit Koçak' diziden mi çıkacak?

Kardeşlerim dizisi bugün yayınlanan yeni bölümünde Ömer son sahnede arabanın önüne atlıyor. Bu sahneden sonra izleyiciler Ömer ölecek mi, diziden mi çıkacak, neden ölüyor, yaralanacak mı gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Kardeşlerim Ömer ölecek mi, diziden mi çıkıyor? 'Bilal Yiğit Koçak' diziden mi çıkacak? Resmi bir açıklama geldi mi? Detaylar haberimizde.

Kardeşlerim dizisi Ömer'i canlandıran Bilal Yiğit Koçak diziden mi çıkacak merak ediliyor. Kardeşlerim son sahnesinde Ömer yaralanıyor. Bunun ardından Ömer ölecek mi, neden ölüyor vb. gibi sorular soruldu. Peki, Kardeşlerim Ömer (Bilal Yiğit Koçak) diziden mi çıkacak, iyileşecek mi, ölecek mi? Bir açıklama yapıldı mı?

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV'de başlıyor.

KARDEŞLERİM ÖMER'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Kardeşlerim Ömer Eren Manyaslı karakterini 'Bilal Yiğit Koçak' canlandırmaktadır.

KARDEŞLERİM ÖMER ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ?

Kardeşlerim bugünkü yeni bölümünün son sahnesinde Ömer arabanın önüne atlıyor. Ardından yere düşüp bayılan Ömer ile ilgili seyirciler Ömer öldü mü, ölecek mi, iyileşecek mi gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Kardeşlerim Ömer ölecek mi, diziden çıkacak mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat başrol karakterlerinden birisi olması sebebiyle Ömer karakterinin diziden ayrılması beklenmiyor. Yine de hep birlikte yeni bölümde izleyip göreceğiz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bir yalanla başlayan her şey, bir hayal kırıklığıyla biter."

Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır. Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder. Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler. Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman(Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).