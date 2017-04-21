Kardeşler Arasında "Miras" Kavgası

Samsun'da miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında çıkan kavga sonucu iki kardeş yaralandı.



İddiaya göre, Adalet Mahallesi Canpolat Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Çetin Y. (44) ile kardeşi Metin Y. (40) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.



Daha sonra ayrılan kardeşler, daha sonra yine tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Y, ağabeyinin kulağını ısırarak kopardı. Çetin Y. ise bıçakla kardeşinin ellerini yaraladı.



Evine giderek av tüfeğini alan Metin Y, apartmanın merdivenlerinde ağabeyine ateş ederek başından hafif yaralanmasına neden oldu.



İhbar üzerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan kardeşlerden Metin Y. Gazi Devlet Hastanesine, Çetin Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Zanlılardan Metin Y. tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Çetin Y'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.