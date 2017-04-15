Kardeşinin Üvey Oğluyla Kavgasını Ayırmak İstedi, Öldürüldü

ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde 41 yaşındaki Ali Bayram, kavgayı ayırmak isterken ağabeyi Celal Bayram'ın üvey oğlu Okan Salman tarafından bıçakla öldürüldü.



Olay ilçenin Atatürk Mahallesi'nde dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'den 15 gün önce ailevi nedenlerden dolayı Kahramankazan İlçesi'ne gelen Ali Bayram, ağabeyi Celal Bayram'ın yanına yerleşti. Celal Bayram ile üvey oğlu Okan Salman'ın gece kavga ettiklerini gören Ali Bayram, baba-oğulu ayırmak istedi. Çeşitli suçlardan daha önce cezaevinde yatan Okan Salman iddiaya göre bu kez üvey amcası Ali Bayram'a saldırdı.



Ali Bayram çeşitli yerlerine isabet eden 87 bıçak darbesiyle yaşamını yitirirken polis cinayetten sonra kaçan şüpheli Okan Salman'ı arıyor.



- Ankara