Kardeşinin Süt Parası İçin Çalışıyor

Suriye'nin İdlip kentinden iç karışıklık sebebiyle 5 yıl önce ailesiyle Kahramanmaraş'a gelen 11 yaşındaki Ayşe Ukdi, kardeşinin süt parasını kazanmak için çalıştığını söyledi.



Edebiyat Kafesi olarak işletilen bir kafede çalışan Ukdi, yedi kardeşinden en küçüğünün süt parasını kazanmak ve ailesine katkıda bulunmak için mücadele ettiğini belirtti.



Türkiye'ye amcası sayesinde geldiklerini söyleyen Ukdi, şunları kaydetti:



"Önce amcam buraya geldi, ardından bizi davet etti biz geldik. Ev ararken iki gün amcamın evinde kaldık. Ağabeyim iş buldu, tek çalıştığı için evin giderleri için yetmiyordu. Sonra ben peçete satmaya başladım. Kafenin önünden geçince, kafenin sahibi bana iş teklifinde bulundu bende kabul ettim."



Kafede yapabildiği tüm işleri yapmaya çalıştığını dile getiren Ukdi, "Bulaşık yıkıyorum, çay demliyorum, sipariş alıyorum, yerleri süpürüyorum ve pas pas yapıyorum. Bazı müşteriler çalışmamı beğendikleri için bana hediye alıyorlar." dedi.



Ukdi, kardeşi için çalıştığını dile getirerek, "Kazandığım parayı anneme veriyorum kardeşime süt alıyor. Yedi kardeşiz babam kalp hastası çalışamıyor. Burası Suriye'den daha güzel. Bizi Türkiye'ye aldığı için Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Bize yardım ettiği için onu çok seviyorum." şeklinde konuştu.



İşletme sahibi Musa Akkaya ise Ayşe Ukdi'nin yanında arkadaşı ile soğuk havalarda mendil sattığını belirterek, şunları söyledi:



"Aralık ayında dışarıda mendil satıyorlardı. Bizden yakın ilgi görünce buraya gelip gitmeye başladılar. Günden kaç para kazanıyorsun diye sordum, 10-15 lira kazandıklarını söyledi. 'Bana biraz yardımcı ol dışarıda kazandığın parayı burada vereyim.' dedim, o da öyle başladı. Müşteriler çok seviyor, Allah razı olsun. Buranın maskotu gibi oldu."