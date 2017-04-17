Kardeşini Kaybeden Basketbolcu Isaiah Thomas, Çıktığı Maçta Şov Yaptı

NBA takımlarından Boston Celtics'in All Star oyuncusu Isaiah Thomas'ın kız kardeşi feci bir şekilde hayatını kaybetti. 28 yaşındaki yıldız oyun kurucunun, 22 yaşındaki kardeşi Chyna Thomas, memleketleri Washington'da bir trafik kazasında öldü.

Aracın hakimiyetini kaybeden, direksiyon başındaki 22 yaşındaki talihsiz sürücü yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Arabayı kullandığı esnada emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen Chyna, kaza anında hayatını kaybetti.

33 SAYI, 5 RİBAUND, 6 ASİST

Kız kardeşini kaybeden Isaiah Thomas Boston Celtics'in Chicago Bulls ile oynadığı Doğu Konferansı ilk tur ilk maçına çıkmak istediğini Celtics teknik ekibine belirtti.

Maça bu duygularla çıkan Thomas, süre aldığı 38 dakikada 33 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 1 top çalma istatistikleriyle harika bir maç çıkardı. Bu performansa rağmen mücadeleyi 106-102 Bulls kazandı.