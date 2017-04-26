Kardeşine kızdı, başkalarını vurdu



KIRŞEHİR - Kırşehir'de, özel bir kurumda çalışan kardeşi ile tartışan bir kişi, yanında getirdiği av tüfeği ile kurum çalışanı iki kişiyi yaraladı.

İddiaya göre, özel bir kurumda çalışmakta olan kardeşi M.H.'nin yanına gelip onunla tartışan H.H., yanında getirdiği av tüfeği ile çevresine rastgele ateş etmeye başladı. Ateş açmanın etkisiyle camlar kırılırken, kurum çalışanı O.K., F.A. da yaralandı. H.H. ise olay yerinden kaçtı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan O.K. yoğun bakım ünitesine alındı. F.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polisin, ormanlık bir arazide bulup yakaladığı, "Kardeşime kızdığım için yaptım" dedi. H.H. adliyeye sevk edildi.