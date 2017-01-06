Kardeşimi Öldürdün' Diyerek Lise Müdürünü Tartakladı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde lise müdürü 60 yaşındaki Ahmet Küçük, geçen Ekim ayında kullandığı otomobille çarparak ölümüne neden olduğu motosik sürücüsü 16 yaşındaki Tarık Menekşe'nin ağabeyi Caner Menekşe'nin saldırısına uğradığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.



Olay, geçen Ekim ayında Yeni Mahalle Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesi'nde meydana geldi. Millet Caddesi'nden, Gazi Sokak yönüne giden Keşan Dr. Rıfat Osman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Küçük yönetimindeki 22 RK 047 plakalı otomobil, caddeye çıkış yaptığı sırada, kasksız ve ehliyetsiz sürücü Tarık Menekşe'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Tarık Menekşe, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet Küçük ise ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.



ÖNÜNÜ KESTİ, 'KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜN' DİYEREK DARP ETTİ



İddiaya göre, geçen 28 Aralık'ta, kazada ölen Tarık Menekşe'nin ağabeyi Caner Menekşe, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir yolda Ahmet Küçük'ün önünü kesti. Caner Menekşe, 'kardeşimi öldürdün' diyerek Küçük'ü tartakladı. Ahmet Küçük, olaydan 1 hafta sonra Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Caner Menekşe'den şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.



- Keşanedirne